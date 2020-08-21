В организме Навального не обнаружено ядовитых веществ

Врачи сообщили о диагнозе Алексея Навального его жене и брату.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко заявил, что врачи установили диагноз госпитализированному оппозиционеру Алексею Навальному. Однако, врачи не могут разглашать результаты проведенного обследования пациента, которые уже сообщены жене и брату Навального. Тем не менее он заявил, что никаких отравляющих веществ в крови оппозиционера не найдено. И версия о том, что Навального отравили не состоятельна, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер был отравлен психодислептиком. Как писал Капитал страны, президент России Владимир Путин поручил любой ценой спасти жизнь Навальному.