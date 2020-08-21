За сутки в России зафиксировано 4870 случаев инфицирования коронавирусом

Общее число заражений в России достигло 946976.

За минувшие сутки в России зафиксировано 4870 новых случаев заражения коронавирусом. Так, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки медики обнаружили в Москве 690 случаев инфицирования, в Подмосковье - 151 случай, а в Санкт-Петербурге - 181.

Всего в России зафиксировано 946976 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 761330 человек, скончалось 16189.

Как ранее заявили американские исследователи, дети могут являться распространителями коронавируса. Результаты проведенного ими исследования показали, что у молодых людей с легкими симптомами вирусная нагрузка выше, чем у госпитализированных взрослых.