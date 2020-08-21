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Тихановская выступает за продолжение забастовок

21.08.2020 10:54
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Тихановская выступает за продолжение забастовок

Оппозиционер назвала забастовки легальным и мощным оружием против властей Белоруссии.

Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к рабочим страны с просьбой продолжать забастовки. Об этом Тихановская заявила в своем новом видеообращении. По ее словам, забастовки являются легальным и сильным методом влияния на власти Белоруссии. Она настаивает не только на продолжении забастовок, но и на их расширении, отметив, что от решительности рабочих зависит будущее страны. Тихановская еще раз напомнила о целях оппозиции: освобождение политзаключенных, прекращение насилия и новые выборы, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, западные спецслужбы обнаружили у Светланы Тихановской слабоумие.

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