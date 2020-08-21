ООН: население России увеличилось на 2 млн человек

В текущем году, по данным ООН, в нашей стране проживает 145,9 млн человек.

Согласно данным, предоставленным экспертами Организации объединенных наций, в России в 2020 году проживает 145,9 млн человек. По сравнению с 2019 годом население России увеличилось в среднем на 2 млн человек со 143,9 млн. При этом оценки Росстата несколько отличаются от данных ООН. Так, согласно российской статистике, в 2019 году в России проживало 146,8 млн человек, а по состоянию на 1 июня 2020 года население страны уменьшилось и составляет 146,6 млн человек, пишет РИА Новости.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова объяснила такое расхождение в цифрах. По ее словам до 2020 года ООН не считала жителей Крыма россиянами. Тогда как сейчас, крымчане включены в статистику, как жители России, а население Крыма как раз составляет порядка 2 млн человек.