Состояние Навального несколько улучшилось

Лечащий врач оппозиционера сообщил о стабильно тяжелом состоянии пациента.

По состоянию на утро 21 августа состояние Алексея Навального несколько улучшилось. Тем не менее пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом заявил главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский. При этом он отметил, что точный диагноз оппозиционеру все еще не поставлен. У медиков есть пять рабочих версий, которые он назвать не может из-за врачебной тайны, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навальный был госпитализирован и подключен к аппарату вентиляции легких. По последним данным пациент находится в коме. Его состояние стабильно тяжелое. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подсыпав ему что-то в еду.

Как ранее сообщал Капитал страны, глава России Владимир Путин дал поручение Кремлю спасти Алексея Навального любой ценой.