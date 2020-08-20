Кремль: лечение Навального может проходить за границей

Обращение родных оппозиционера о необходимости проведения лечения за рубежом будет рассмотрено в оперативном порядке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в том случае, если оппозиционеру Алексею Навальном потребуется лечение за границей, то он сможет его получить несмотря на закрытые границы. По словам Пескова, родственники Навального должны обратиться в любое время к Кремлю или Минздраву с просьбой оказать содействие в вывозе оппозиционера на лечение. И тогда, конечно, такое обращение будет рассмотрено в оперативном порядке, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. По мнению пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, оппозиционера отравили, подмешав ему что-то в еду.

Тем не менее, врачи еще не установили Навальному точный диагноз. Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что медикам удалось стабилизировать состояние Навального, посчитав это хорошим прогностическим признаком.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин поручил спасти Навального любой ценой.