Кремль: лечение Навального может проходить за границей
Обращение родных оппозиционера о необходимости проведения лечения за рубежом будет рассмотрено в оперативном порядке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в том случае, если оппозиционеру Алексею Навальном потребуется лечение за границей, то он сможет его получить несмотря на закрытые границы. По словам Пескова, родственники Навального должны обратиться в любое время к Кремлю или Минздраву с просьбой оказать содействие в вывозе оппозиционера на лечение. И тогда, конечно, такое обращение будет рассмотрено в оперативном порядке, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован в омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. По мнению пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, оппозиционера отравили, подмешав ему что-то в еду.
Тем не менее, врачи еще не установили Навальному точный диагноз. Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что медикам удалось стабилизировать состояние Навального, посчитав это хорошим прогностическим признаком.
Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин поручил спасти Навального любой ценой.
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Придется россиянам как белорусам искать лидера-домохозяйку. Иначе не "рухнут стены". Кстати мне российская версия знаменитой протестной песни нравится больше чем белорусская.