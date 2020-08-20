Как жизнь могла мигрировать во Вселенной

Человечество задает себе два самых больших вопроса: как жизнь образовалась на Земле и есть ли жизнь где-нибудь во Вселенной. Исследователи предполагают, что ответ на оба вопроса может быть одним и тем же.

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Мы знаем, что важные органические молекулы обнаружены на астероидах, кометах и туманностях, и некоторые из них, возможно, были доставлены на молодую Землю. Однако некоторые исследователи предполагают, что на нашу планету могло прийти гораздо больше. Могли ли предки всех современных организмов прийти откуда-то еще? Конечно, глубины космоса не кажутся очень благоприятными для жизни, но некоторые организмы могут выжить в этих экстремальных условиях.

Эта концепция известна как панспермия, и недавно она была центральной темой Breakthrough Discuss - конференции, проводившейся в Калифорнийском университете в Беркли, на которой эксперты в различных областях представили результаты и идеи по «миграции жизни во Вселенной». Конференция открылась записанными словами покойного Стивена Хокинга: «Жизнь могла распространяться с планеты на планету или от звездной системы к звездной системе с помощью метеоров».

Может ли жизнь прийти с Марса?

Сегодня Марс - холодная и сухая планета, но долгое время на его поверхности были водные океаны. Исследователи считают, что если бы там образовалась жизнь, она могла бы сбежать в космос и в конечном итоге найти свой путь на Землю. Очевидно, есть предостережения относительно вероятности этой идеи, но в ней есть много преимуществ.

Чтобы жизнь попала в космос, ее нужно выбросить туда ударом. Обычно это означает высокие температуры и давления, которые убивают любые формы жизни в почве. Тем не менее, исследователи подсчитали, что некоторые из метеоритов Марса имели достаточно низкие температуры (ниже кипящей воды), чтобы жизнь могла выжить.

Не последнюю роль в этом играет и размер обломка породы. Камни должны быть достаточно маленькими, чтобы не превратиться в плазму, когда они проникают через атмосферу Земли, но также достаточно большими, чтобы их внутренняя часть была защищена от стерилизующих космических лучей. Тем не менее, марсианские метеориты нужного размера раньше доходили до нашей планеты без особых трудностей.

«Я думаю, что есть веские доказательства», - сказал IFLScience доктор Бен Вайс, профессор планетологии Массачусетского технологического института и спикер конференции. «Это определенно не сумасшедшая идея - предполагать, что в пределах нашей Солнечной системы некоторые планеты биологически не изолированы. Мы уверены, что, вероятно, миллиарды тонн марсианских пород были перенесены на Землю с момента образования двух планет. Мы также знаем, что каждые несколько сотен тысяч лет камень размером с кулак попадает с Марса на Землю всего за год».

В эксперименте, проведенном на установке для длительного воздействия, бактерии смогли выжить в космосе почти шесть лет. С тех пор новые эксперименты показали, что многие формы жизни способны выжить в путешествии между Марсом и Землей.

В общем, перекрестное заражение - вполне вероятная гипотеза. Возможно, что формы жизни на Земле побывали в глубоком космосе еще до того, как люди совершили такой же подвиг. По консервативным оценкам, после столкновения большая часть материала выпадет обратно. Однако небольшой процент будет путешествовать и сталкиваться с планетами земной группы, а гораздо меньшая часть (порядка одной миллионной процента) сможет достичь спутников Юпитера и Сатурна.

Межзвездные формы жизни чаще оказываются безбилетными пассажирами, чем пилотами

С открытием Оумуамуа представление о панспермии переместилось с комет и планетных фрагментов в наши окрестности на более широкую галактику. Оумуамуа, объект, перемещающийся между звездными системами, показывает, что между ними происходит обмен материалом. Этот обмен может быть очень маленьким, но не незначительным. Если мы предполагаем, что жизнь может перемещаться между планетам, почему бы не сделать это между звездами? Идея, безусловно, интригующая, но когда дело касается межзвездной панспермии, есть несколько проблем.

Хотя ускорение по звездной системе не так уж сложно, за это приходится платить. Большинство межзвездных объектов движутся с высокой скоростью, поэтому жизнь на этих объектах столкнется с высокоскоростным ударом по прибытии.

Еще один фактор, который следует учитывать, - это время. Эти объекты могут путешествовать десятки миллионов лет. Конечно, они могут быть большими и достаточно холодными, чтобы хранить материал в условиях глубокой заморозки, но сможет ли материал выдержать такую длительную транспортировку?

Против этой гипотезы выступают не только физика и биология, но и статистика. Учитывая то, что мы знаем о Вселенной, маловероятно, что камень может перейти с поверхности одной планеты в звездной системе на поверхность планеты в другой звездной системе.

Хотя панспермия - увлекательная идея, ее еще предстоит доказать. Самым ясным свидетельством будет обнаружение жизни в другом месте, совместимой с жизнью здесь, на Земле. Обнаружение инопланетной жизни - это первый шаг, но выяснение того, связаны ли мы, не так уж и далеко, пишет IFLScience.