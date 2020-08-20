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Дети являются "тихими" распространителями коронавируса

20.08.2020 19:39
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Дети являются "тихими" распространителями коронавируса

Ученые обнаружили, что у молодых людей с легкими симптомами вирусная нагрузка выше, чем у госпитализированных взрослых.

Дети могут распространять коронавирус интенсивнее, чем взрослые, так как, согласно новому исследованию, у них высокая вирусная нагрузка. Молодые люди несут в носу большое количество коронавируса, что, по словам ученых, может предполагать у них повышенную способность передавать вирус другим.

У инфицированных детей с легкими симптомами вирусная нагрузка была выше, чем у взрослых, госпитализированных из-за опасного для жизни заболевания. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что высокая вирусная нагрузка - количество частиц вируса, которым заражен человек, - может сделать людей более заразными. Тем не менее, дети-носители вируса часто не проявляют никаких контрольных признаков, то есть они не проходят тестирование и неосознанно представляют опасность для членов семьи, включая их уязвимых бабушек и дедушек.

Такие данные были получены в результате сравнения образцов крови из носа, горла и крови 49 заболевших Covid-19 в возрасте до 22 лет с образцами взрослых, госпитализированных с этой болезнью.

Но результаты прямо противоположны другим исследованиям, которые показали, что дети гораздо менее заразны, чем взрослые, хотя и не менее восприимчивы к заболеванию. Эксперты заявили, что результаты были «необоснованными» и «вводящими в заблуждение». Роль детей в распространении коронавируса очень оспаривается, потому что это имеет огромное значение для повторного открытия школ. Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля, стоявшие за исследованием, заявили:

«Если школы полностью откроются без необходимых мер предосторожности, вероятно, дети будут играть более значительную роль в этой пандемии».

Ведущий автор исследования доктор Лаэль Йонкер сказал:

«Я был удивлен высоким уровнем вируса, который мы обнаружили у детей всех возрастов, особенно в первые два дня заражения. Я не ожидал, что вирусная нагрузка будет такой высокой».

В исследовании принимали участие 192 молодых человека в возрасте до 22 лет. Они были протестированы на Covid-19 и более четверти (49) дали положительный результат на SARS-CoV-2. Но только половина из них имела классические симптомы вируса. Тем не менее было обнаружено, что инфицированные молодые люди имеют значительно более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем 162 взрослых, которые были госпитализированы с вирусом, пишет DailyMail.

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