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В СФ ответили на план Зеленского по "быстрому" возвращению Крыма

20.08.2020 19:03
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В СФ ответили на план Зеленского по "быстрому" возвращению Крыма

Сергей Цеков заявил, что украинский лидер имеет "поверхностное представление" касательно процессов, происходящих в Крыму и на Украине.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крымской Республики Сергей Цеков считает, что позиция украинского лидера Владимира Зеленского касательно быстрого возвращения полуострова под юрисдикцию Украины является "примитивной" и "наивной". Также он отметил, что Киеву нужно брать пример с Москвы, как заботиться и развивать свои регионы. Цеков пояснил, что после присоединения Крыма к России, жизнь на полуострове изменилась в лучшую сторону, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Херсонскую область выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины. По его словам, когда этот регион будет под контролем Киева, он станет "процветающим" и "успешным", тогда присоединение полуострова к Украине произойдет намного "быстрее".

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