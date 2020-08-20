Состояние вакцинированных от COVID-19 будут отслеживать в приложении

Сейчас идет работа над созданием мобильного приложения, предназначенного для отслеживания состояния граждан, получивших препарат от вируса.

20 августа замдиректора Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов на пресс-конференции в режиме онлайн рассказал, что состояние здоровья россиян, получивших вакцину против новой коронавирусной инфекции, и возможные нежелательные реакции будут отслеживаться в специальном мобильном приложении. По его словам, все пробирки будут привязываться к человеку, а человек, в свою очередь, к приложению, в котором граждане смогут вносить данные о своем самочувствии после прививания. Также Логунов добавил, что все сведения о российском препарате против COVID-19 "будут собираться у регуляторных органов или на уровне департаментов здравоохранения регионов", пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что делать прививку от коронавируса нельзя больным людям, а также гражданам, которые употребляли алкоголь за сутки до введения вакцины.