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Путин и глава ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии

20.08.2020 16:52
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Путин и глава ЕС обсудили ситуацию в Белоруссии

Шарль Мишель проинформировал Владимира Путина об итогах прошедшего 19 августа саммита ЕС, посвященного белорусским делам.

В четверг президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Европейского Союза Шарль Мишель провели телефонный разговор, во время которого обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, российский лидер заявил, что вмешательство во внутренние дела республики и давление на белорусское руководство не принесут ожидаемых результатов. Помимо этого Владимир Путин подчеркнул, что стабилизация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и ЕС, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евросоюз собирается в скором времени наложить санкции в отношении белорусских властей, ответственных за насилие в республике.

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