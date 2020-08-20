Минобрнауки прокомментировало перенос начала учебного года в вузах

До снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии COVID-19, иностранные студенты смогут продолжить обучение в РФ в удаленном режиме.

Пресс-служба Министерства образования и науки России в четверг рассказала, что ведомство не собирается переносить начало нового учебного года в высших учебных заведениях страны на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В сообщении также было сказано, что дальнейшие решения касательно обучения в вузах будут зависеть от эпидемиологической обстановки в определенном российском регионе.

Ранее известный врач РФ и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что в России не будут вводить новый карантин в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19.