В РФ хотят отменить транспортный налог

Нововведение предлагается внести в Налоговый кодекс.

Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий отмену транспортного налога. Соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года. Документ обнародован в электронной базе данных ГД.

По словам Барышева, данную инициативу поддерживают президент России Владимир Путин и российские владельцы транспортных средств. Также депутат добавил, что отказ от транспортного налога при условии возмещения выпадающих доходов за счет продажи топлива (акцизов) позволит более справедливо распределять расходы, связанные с развитием дорожной инфраструктуры в стране, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что правительство РФ собирается выделить порядка 3 млн рублей на обучение граждан, которые лишились работы из-за пандемии COVID-19.