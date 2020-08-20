Поступила информация о "минировании" аэропортов и ТЦ Подмосковья

Экстренные службы проводят проверку сообщения.

Согласно данным ГУ МВД по Московской области, утром 20 августа службы экстренного реагирования получили email от неустановленного адресата, в котором сообщалось о минировании торговых центров, зданий судов и аэропортов Подмосковья. По данному факту проводится проверка. При этом, как удалось выяснить РБК, из-за полученного сообщения работа аэропорта Шереметьево не была остановлена и все терминалы воздушной гавани работают в прежнем режиме.

Ранее заместитель главного врача омской больницы рассказал о состоянии впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального.