Оппозиция Белоруссии готова к контактам с Россией

Партнерские отношения с Россией важны для Белоруссии, так как Россия является давним стратегическим партнером страны.

Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии абсолютно готовы к контактам с представителями России. С таким заявлением выступил один из членов президиума КС Павел Латушко. По его словам, КС готов к контактом с российской стороной, ведь РФ является давним стратегическим партнером Белоруссии, пишет РИА Новости. Ранее, еще один член КС и глава штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова отмечала, что партнерские отношения с Россией важны для Белоруссии и оппозиция будет пытаться их сохранить.

Как ранее сообщал Капитал страны, из-за протестов Белоруссия потеряла 500 млн долларов.