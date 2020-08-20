Стало известно о состоянии Навального, впавшего в кому

Общественный деятель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, рассказал о состоянии госпитализированного оппозиционера Алексея Навального. По его словам, состояние пациента оценивается как тяжелое и в настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Калиничекно уточнил, что пока диагноз Навальному не поставлен, а медики проводят лечебно-диагностические мероприятия для выявления причины, приведшей к госпитализации. Тем не менее он уверен, что с диагнозом специалисты определятся до конца текущего дня, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Омске, где Навальный был госпитализирован. По мнению пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, оппозиционера отравили, подмешав ему что-то в еду.