За сутки в России выявлено 4785 новых случаев заражения COVID-19

Всего в России зафиксировано 942106 случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки российские медики обнаружили 4785 новых случаев инфицирования коронавирусом в стране. Из них 688 случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, 157 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Подмосковье, а 160 случаев - в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 942106 человек, выздоровело 755513, скончалось 16 099 человек. В России проведено более 33 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог рассказал, кому нельзя делать вакцинацию от коронавируса.