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Правительство выделит около 3 млрд рублей на переобучение безработных

20.08.2020 10:51
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Правительство выделит около 3 млрд рублей на переобучение безработных

Переобучение в 2020 году могут пройти порядка 110 тыс. россиян, лишившихся работы из-за эпидемии коронавируса.

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" получит от Правительства России почти 3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин. Денежные средства пойдут на переобучение безработных, которые пострадали от коронавируса. Россияне, потерявшие работу из-за эпидемии COVID-19, смогут принять участие в программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, организованных Союзом. В Правительстве планируют, что до конца текущего года переобучение пройдут порядка 110 тыс. россиян, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Совфеде рассказали, при каких условиях могут быть назначены новые выплаты на детей.

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