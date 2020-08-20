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Названы противопоказания к вакцинации от коронавируса

20.08.2020 10:31
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Названы противопоказания к вакцинации от коронавируса

Категорически нельзя вакцинироваться больным людям и употреблять алкоголь за сутки до введения препарата.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кому нельзя делать вакцинацию от коронавируса и какова должна быть процедура введения препарата. Он отметил, что категорически нельзя использовать вакцину во время болезни, если температура тела человека превышает 37 градусов, а также при употреблении алкогольных напитков от 12 до 24 часов.

Также врач советует перед тем, как отправиться на вакцинацию почитать требования Роспотребнадзора и Минздрава к проведению процедуры, такие, как, например, то, что вакцинацию должен проводить врач, а не медсестра. Или необходимость хранения вакцины при температуре не выше плюс 4 градусов. Жемчугов рекомендует подготовиться к вакцинации и "не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть", сообщает радио Sputnik.

Как ранее сообщал Капитал страны, представитель Всемирной организации здравоохранения считает, что коллективный иммунитет не сможет остановить коронавирус нового типа.

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