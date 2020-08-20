Red Wings получит 30 самолетов Sukhoi Superjet 100

Лайнеры будут переданы авиакомпании "Ростехом".

Корпорация "Ростех" передаст 30 из 59 пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Это те самолеты, от приобретения которых отказались иностранные корпорации. При этом известны получатели и остальных лайнеров. Так, 22 из них будут переданы авиакомпании "Аэрофлот", а остальные разделят между собой "Азимут" и "Якутия", пишет РБК.

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