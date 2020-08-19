В РАН объяснили происхождение загадочных объектов, заснятых с МКС

Объекты представляют собой отблески иллюминатора или спутники Starlink.

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, заснял несколько странных космических объектов, во время съемки полярного сияния над Антарктидой. Как Вагнер написал в своем Twitter, замеченные им пять непонятных объектов двигались параллельно МКС и летели на одинаковом расстоянии друг от друга.

В РАН предложили несколько объяснений происхождения загадочных космических объектов. Так, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмон заявил, что это могут быть либо блики на иллюминаторе МКС, либо спутники Starlink, пишет ТАСС.

Ранее ученые предположили, что у нашего Солнца мог быть "компаньон", который оказал существенную помощь в формировании Солнечной системы.