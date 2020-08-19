Пища из моря: устойчивое рыболовство и будущее

Спрос на продукты питания в ближайшие десятилетия существенно вырастет, что поднимает вопрос: насколько хорошо океан может заполнить разрыв между текущим предложением и будущими потребностями?

Чтобы найти ответ, Группа ученых высокого уровня по устойчивой океанической экономике, работающих над обеспечением более устойчивого будущего для людей и планеты, обратилась к международному консорциуму экспертов, чьи знания охватывают экономику, биологию, экологию, питание, рыболовство и т.д.

«В основном вопрос, на который мы пытались ответить, был: означает ли устойчивое управление океаном в следующие 30 лет, что мы будем производить больше еды или меньше?», - сказал Кристофер Костелло, профессор экономики окружающей среды и ресурсов в Школе экологических наук и менеджмента Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Учитывая растущий спрос на продукты питания и ограничения, связанные с расширением производства продуктов питания на суше, продукты из океана - богатые питательными веществами и хороший источник белка - могут стать следующим серьезным противодействием прогнозу, согласно которому к 2050 году на планете будет проживать порядка 9,8 млрд человек, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности. Но можем ли мы производить больше из океана, не разрушая его экосистемы?

«Я думаю, что многие из нас пришли к такому выводу, что для устойчивого управления океаном нам придется добывать меньше, а это значит, что из моря будет меньше еды», - сказал Костелло.

Однако исследователи обнаружили обратное.

«Если сделать это экологически рационально, вы действительно можете увеличить объем продуктов питания с моря, причем в огромной пропорции по сравнению с расширением производства продуктов питания на суше», - заявил Костелло. «И это можно было бы сделать гораздо более экологически безопасным для климата, биоразнообразия и других экосистемных услуг, чем производство продуктов питания на суше».

Фактически, устойчивость является ключом к успешному увеличению производства продуктов питания из океана.

«За счет повышения устойчивости и справедливости с помощью ряда действенных политических и деловых обязательств продукты из моря имеют потенциал к расширению в будущем, питая растущее человеческое население» , - сказал Стефан Гельчич, доцент Папского католического университета Чили и соавтор исследования.

«У нас была история чрезмерной эксплуатации многих промыслов, но мы видим, что правительства начинают внедрять более эффективную политику управления рыболовством», - сказал Костелло. «И когда вы восстанавливаете рыболовство, вы восстанавливаете здоровье океана, и это позволяет вам иметь больше еды».

По оценкам исследователей, к 2050 году объем выловленных в дикой природе морепродуктов увеличится примерно на 16%, если рыболовство будет управляться устойчивым образом. И наоборот, неспособность улучшить управление может привести к значительному сокращению производства морепродуктов в результате промысла в дикой природе.

По словам Костелло, нет лучшего времени, чем настоящее, для того, чтобы начать устойчивое планирование и развитие системы, которая могла бы накормить нас через одно поколение, что рост населения и благосостояния, наряду с осознанием того, что морепродукты особенно питательны, будет стимулировать будущий спрос.

«Спрос на мясо имеет тенденцию увеличиваться с увеличением благосостояния», - сказал Костелло.

Он добавил, что группа также изучила потенциальный спрос на морепродукты - редкая и иногда недооцененная оценка - и обнаружила, что потенциальный рост предложения может с лихвой удовлетворить прогнозируемый спрос.

Прогнозы численности населения и доходов к 2050 году предполагают будущую потребность в более чем 500 миллионов метрических тонн пищевого мяса в год для потребления людьми, что на 38% больше по сравнению с сегодняшним объемом производства. Удовлетворить этот спрос за счет производства мяса на суше будет сложно из-за ограниченного пространства и воздействия на окружающую среду; переход к производству в океане может ослабить это давление, одновременно поставляя мясо из экологически чистых источников и в целом более здоровое для людей, пишет phys.org.