Пища из моря: устойчивое рыболовство и будущее
Спрос на продукты питания в ближайшие десятилетия существенно вырастет, что поднимает вопрос: насколько хорошо океан может заполнить разрыв между текущим предложением и будущими потребностями?
Чтобы найти ответ, Группа ученых высокого уровня по устойчивой океанической экономике, работающих над обеспечением более устойчивого будущего для людей и планеты, обратилась к международному консорциуму экспертов, чьи знания охватывают экономику, биологию, экологию, питание, рыболовство и т.д.
«В основном вопрос, на который мы пытались ответить, был: означает ли устойчивое управление океаном в следующие 30 лет, что мы будем производить больше еды или меньше?», - сказал Кристофер Костелло, профессор экономики окружающей среды и ресурсов в Школе экологических наук и менеджмента Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Учитывая растущий спрос на продукты питания и ограничения, связанные с расширением производства продуктов питания на суше, продукты из океана - богатые питательными веществами и хороший источник белка - могут стать следующим серьезным противодействием прогнозу, согласно которому к 2050 году на планете будет проживать порядка 9,8 млрд человек, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности. Но можем ли мы производить больше из океана, не разрушая его экосистемы?
«Я думаю, что многие из нас пришли к такому выводу, что для устойчивого управления океаном нам придется добывать меньше, а это значит, что из моря будет меньше еды», - сказал Костелло.
Однако исследователи обнаружили обратное.
«Если сделать это экологически рационально, вы действительно можете увеличить объем продуктов питания с моря, причем в огромной пропорции по сравнению с расширением производства продуктов питания на суше», - заявил Костелло. «И это можно было бы сделать гораздо более экологически безопасным для климата, биоразнообразия и других экосистемных услуг, чем производство продуктов питания на суше».
Фактически, устойчивость является ключом к успешному увеличению производства продуктов питания из океана.
«За счет повышения устойчивости и справедливости с помощью ряда действенных политических и деловых обязательств продукты из моря имеют потенциал к расширению в будущем, питая растущее человеческое население» , - сказал Стефан Гельчич, доцент Папского католического университета Чили и соавтор исследования.
«У нас была история чрезмерной эксплуатации многих промыслов, но мы видим, что правительства начинают внедрять более эффективную политику управления рыболовством», - сказал Костелло. «И когда вы восстанавливаете рыболовство, вы восстанавливаете здоровье океана, и это позволяет вам иметь больше еды».
По оценкам исследователей, к 2050 году объем выловленных в дикой природе морепродуктов увеличится примерно на 16%, если рыболовство будет управляться устойчивым образом. И наоборот, неспособность улучшить управление может привести к значительному сокращению производства морепродуктов в результате промысла в дикой природе.
По словам Костелло, нет лучшего времени, чем настоящее, для того, чтобы начать устойчивое планирование и развитие системы, которая могла бы накормить нас через одно поколение, что рост населения и благосостояния, наряду с осознанием того, что морепродукты особенно питательны, будет стимулировать будущий спрос.
«Спрос на мясо имеет тенденцию увеличиваться с увеличением благосостояния», - сказал Костелло.
Он добавил, что группа также изучила потенциальный спрос на морепродукты - редкая и иногда недооцененная оценка - и обнаружила, что потенциальный рост предложения может с лихвой удовлетворить прогнозируемый спрос.
Прогнозы численности населения и доходов к 2050 году предполагают будущую потребность в более чем 500 миллионов метрических тонн пищевого мяса в год для потребления людьми, что на 38% больше по сравнению с сегодняшним объемом производства. Удовлетворить этот спрос за счет производства мяса на суше будет сложно из-за ограниченного пространства и воздействия на окружающую среду; переход к производству в океане может ослабить это давление, одновременно поставляя мясо из экологически чистых источников и в целом более здоровое для людей, пишет phys.org.
«По мере изменения рациона людей, по мере того, как они становятся богаче, по мере роста населения, поскольку они начинают понимать, что рыба более питательна и полезна для здоровья, чем наземные источники мяса, спрос растет», - сказал Костелло. «Это поднимает цены и создает экономический стимул для производства продуктов питания из моря».
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