Самый чувствительный инструмент для поиска жизни в космосе

Исследователи из Бернского университета разработали высокочувствительный инструмент ORIGIN, который может предоставить доказательство мельчайших следов жизни для будущих космических миссий.

Вопрос о том, существует ли жизнь за пределами Земли, - один из самых фундаментальных вопросов человечества. Например, будущие миссии НАСА нацелены на изучение ледяных спутников Юпитера и Сатурна, которые потенциально могут укрыть жизнь в жидких океанах под толстым слоем льда на земле. Однако найти следы жизни за пределами Земли чрезвычайно сложно. Требуются высокочувствительные приборы, которые проводят измерения с максимально возможной степенью автономности и высокой точности - в миллионах километров от Земли и, следовательно, без прямой поддержки со стороны человечества.

Международная группа исследователей под руководством Андреаса Риедо и Нильса Лигтеринка из Бернского университета разработала ORIGIN, масс-спектрометр, который может обнаруживать и идентифицировать мельчайшие количества таких следов жизни. Различные международные космические агентства, в частности НАСА, уже выразили заинтересованность в тестировании ORIGIN для будущих миссий. Инструмент может быть использован, например, в миссиях к ледяным спутникам Европы (Юпитер) и Энцелада (Сатурн).

ORIGIN - новейший инструмент, который во многих отношениях превосходит предыдущие космические инструменты с точки зрения чувствительности измерений. Андреас Риедо говорит:

«НАСА пригласило нас принять участие и протестировать наш инструмент в Арктике. Арктика - оптимальная среда для испытаний в контексте миссии EUROPA LANDER, которая должна начаться в 2025 году, что позволит нам продемонстрировать производительность ORIGIN».

Аминокислоты - ключевые компоненты жизни, какой мы ее знаем на Земле. Современное доказательство наличия определенных аминокислот на внеземных поверхностях, таких как поверхности Европы, позволяют сделать выводы о возможной жизни. Принцип измерения, разработанный исследователями из Берна, прост. Лигтеринк объясняет:

«Лазерные импульсы направляются на исследуемую поверхность. При этом отслаиваются небольшие количества материала, химический состав которого анализируется ORIGIN на втором этапе».

Андреас Риедо добавляет:

«Убедительным аспектом нашей технологии является то, что не требуется сложных методов подготовки проб, которые потенциально могут повлиять на результат. До сих пор это было одной из самых больших проблем на Марсе».

Обнаружение следов прошлой или настоящей жизни на телах в нашей солнечной системе за пределами Земли имеет большое значение для лучшего понимания существования жизни во Вселенной и ее происхождения, пишет phys.org. Риедо заключает: