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Польша предложила Белоруссии помочь избавиться от российского сырья

19.08.2020 18:59
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Польша предложила Белоруссии помочь избавиться от российского сырья

Матеуш Моравецкий считает, что Польша, Белоруссия и Евросоюз заинтересованы в уменьшении зависимости Минска от российских энергоносителей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения внеочередного саммита лидеров ЕС заявил, что Европейский Союз может помочь Белоруссии избавиться от энергетической зависимости от Российской Федерации. По его словам, белорусская экономика опирается на поставки российского сырья по льготным ценам. Однако с недавних пор Москва уменьшила эти льготы, что привело к экономическому ослаблению Минска. Моравецкий добавил, что отказ от поставок энергоносителей РФ может обернуться для республики большими потерями, но при этом у Евросоюза будет возможность оказать помощь Белоруссии для стабилизации ситуации в стране, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что ЕС в скором времени собирается ввести санкции против белорусских властей, ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов президента в республике.

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