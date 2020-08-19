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Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для "Северного потока-2"

19.08.2020 17:45
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Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для "Северного потока-2"

Российские боевые корабли отвечали за безопасный переход из Владивостока в Калининград трубоукладчика "Академик Черский", а также судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс". Также он уточнил, что подобная мера была принята для того, чтобы не допустить провокаций со стороны некоторых зарубежных стран.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что существуют предпосылки для скорого завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

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