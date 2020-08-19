Евросоюз введет штрафные санкции против Белоруссии

Шарль Мишель призвал Белоруссии найти мирный выход из кризиса.

Глава Европейского Союза Шарль Мишель по итогам внеочередного саммита лидеров европейского объединения, который состоялся 19 августа в Брюсселе по видеосвязи, сообщил, что ЕС введет штрафные санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии, ответственных за насилие в республике и фальсификацию результатов на президентских выборах. Отмечается, что ограничительные меры будут наложены в ближайшее время. Мишель добавил, что Евросоюз ожидает от Минска полного расследования инцидента.

Кроме того ЕС не признает результаты выборов главы Белоруссии, которые ранее были озвучены властями республики. Также Евросоюз принял решение выделить €53 млн "для белорусского народа", пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства во внутренние дела Минска извне.