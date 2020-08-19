Мясников отреагировал на слухи о возобновлении карантина из-за COVID-19

Александр Мясников заявил, что не нужно верить слухам о введении новых ограничительных мер.

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников в своем в Telegram-канале написал, что в РФ не будут вводить новый карантин из-за инфекции COVID-19.

"Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия", считает доктор.

Также Мясников призвал россиян доверять заявлениям официальных лиц страны, а не слухам. По его словам, введение новых ограничительных мер маловероятно, российские врачи пойдут на это лишь в "форс-мажорных обстоятельствах", пишет РИА Новости.

Ранее директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан высказал мнение, что коллективный иммунитет не сможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции.