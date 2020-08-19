Песков: в дела Белоруссии пытались вмешаться извне

Дмитрий Песков подчеркнул, что вмешательство в ситуацию в республике со стороны зарубежных государств является недопустимым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о попытках иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, в России считают недопустимым вмешательство иностранных государств в нынешнюю ситуацию в республике. Также Песков выразил надежду, что белорусская сторона сможет решить свои проблемы самостоятельно, пишет ТАСС.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошел основной день президентских выборов, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе беспорядков правоохранительные органы республики задержали несколько тысяч человек.