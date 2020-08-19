Российские школы должны быть готовы к "дистанционке"

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране учебные заведения должны будут перейти на дистанционное обучение.

Роспотребнадзор и Министерство просвещения России дали рекомендации региональным учебным заведениям по организации процесса обучения в новом учебном году. Так, согласно информации, содержащейся в совместном письме ведомств, российские школы должны быть готовы к возврату к дистанционному режиму обучения в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. При этом ведомства рекомендуют проводить факультативные занятия и предметы по выбору в режиме онлайн, пишет Интерфакс.

Как ранее сообщал Капитал страны, директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан считает, что образовательные учреждения могут стать новым очагом распространения коронавируса.