Нефтяники жалуются президенту на повышение налогов

Главы крупнейших нефтяных компаний России написали жалобу Владимиру Путину на Минфин.

Как стало известно Коммерсанту, главы крупнейших нефтяных компаний, таких, как Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Татнефть и Зарубежнефть, написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на Минфин России. Недовольство нефтяников вызвали изменения, которые ведомство планирует внести в процедуру уплаты налога на дополнительный доход (НДД). По мнению подписавших письмо данные изменения нарушают "принцип финансовой стабильности".

Как ранее сообщал Капитал страны, Минфин намерен вернуть около 200 млрд рублей, которые нефтяные компании недоплатили в бюджет в 2019 году, после того, как некоторые месторождения перешли на уплату НДД.