Только 10% россиян хотят работать удаленно

Почти половина россиян предпочтут более высокооплачиваемую работу с высокой долей ответственности.

По данным опроса, проведенного специалистами Роструда, 48% россиян хотят иметь активную занятость с высокой долей ответственности и, соответственно, с более высоким заработком, 36% опрошенных заявили, что их устроит средний заработок при спокойной трудовой деятельности с невысокой долей ответственности, и только 7% участников опроса готовы довольствоваться низким заработком, но иметь работу с низкой долей ответственности.

При этом, 30% респондентов выразили желание, чтобы место их работы располагалось недалеко от дома, 20% хотели бы изменить свой рабочий график, а 10% предпочитают трудится удаленно.

Также, согласно данным опроса, 64% россиян не хотят остаться без работы, а в случае возможности не работать все равно предпочли бы заниматься трудовой деятельностью ради удовольствия, а 36% заявили, что в подобном случае занялись бы домашними делами, пишет РИА Новости.

Ранее Капитал страны писал о том, что российский бизнес оценил преимущества удаленки. Так, более 70% российских компаний не против сохранить дистанционный режим работы, открывший в период коронавирусной пандемии новые возможности для бизнеса.