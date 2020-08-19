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Российский банк впервые выдал ссуду под криптовалюту

19.08.2020 11:35
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Российский банк впервые выдал ссуду под криптовалюту

Речь идет об индивидуальной банковской ссуде, обеспеченной токенами Waves.

В России впервые выдан кредит обеспеченый криптовалютой. Так, Экспобанк заключил договор индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. Юристы банка считают, что данная сделка станет прецедентом и для банков и для юристов, пишет Коммерсант.

Как стало известно ранее, у российских граждан резко вырос объем свободных денег.

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