Российский банк впервые выдал ссуду под криптовалюту
19.08.2020 11:35
Комментарии
Речь идет об индивидуальной банковской ссуде, обеспеченной токенами Waves.
В России впервые выдан кредит обеспеченый криптовалютой. Так, Экспобанк заключил договор индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. Юристы банка считают, что данная сделка станет прецедентом и для банков и для юристов, пишет Коммерсант.
Как стало известно ранее, у российских граждан резко вырос объем свободных денег.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий