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За сутки в России выявлено 4828 случаев инфицирования коронавирусом

19.08.2020 11:07
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За сутки в России выявлено 4828 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество инфицированных в стране достигло 937321 человека.

Российские медики за прошедшие сутки выявили 4828 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом в Москве отмечен 691 случай заражения коронавирусом, в Подмосковье медики зафиксировали 151 случай заражения, а в Санкт-Петербурге - 162 случая.

Всего в России выявлен 937321 инфицированный коронавирусом, выздоровело 749423 человека, скончалось 15989.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло 22 316 044, 15 249 806 человек вылечились от инфекции, 790 582 скончались.

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За сутки в России отмечено 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом
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