Борт RA-64523 часто используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.

Как стало известно из данных сервиса FlightRadar, в аэропорту Минска приземлился российский лайнер Ту-214. Самолет, бортовой номер которого RA-64523, по данным сервиса FlightRadar принадлежит ФСБ России и часто используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова, пишет РБК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается урегулировать ситуацию, сложившуюся в стране после его победы на выборах президента Белоруссии. Капитал страны ранее сообщал, что одна из целей белорусского политика – втянуть во внутренний конфликт Россию, представив оппозицию "марионетками" запада, которые представляют внешнюю угрозу стране.