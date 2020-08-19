Тихановская обратилась к Европе с просьбой не признавать выборы в Белоруссии

Национальный координационный совет проведет "честные выборы" при участии международных наблюдателей.

Один из кандидатов на пост президента Белоруссии во время прошедших в стране выборов Светлана Тихановская записала видеообращение адресованное европейским лидерам. В своем видео она просит глав европейских стран не признавать итоги выборов лидера Белоруссии. По ее словам, только организованный оппозицией Национальный координационный совет сможет провести "честные и демократические выборы", которые будут проходить в присутствии международных наблюдателей, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, западные специалисты обследовали Светлану Тихановскую. Ее психологические и интеллектуально-когнитивные тесты показали недопустимо низкие результаты для оппозиционного политического лидера.