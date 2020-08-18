Оппозиция Белоруссии планирует запретить использование русского языка

Планируется полностью перевести обучение на белорусский язык и запретить общаться на русском в армии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил оппозиции на создание Координационного совета. По его словам, данное объединение свидетельствует о том, что оппозиция пытается захватить власть в стране, поэтому в отношении "зачинщиков" будут приняты "адекватные меры" согласно законам и Конституции Белоруссии, пишет ТАСС.

Также Лукашенко раскритиковал программу, предложенную оппозицией. По его словам планирующиеся шаги в отношении религии могут привести к межконфессиональной и межнациональной войне, тогда как сейчас на территории Белоруссии мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий. Что же касается планов оппозиции по введению в стране одного языка, переводу армии и учебных заведений на использование только белорусского, Лукашенко однозначно заявил, что Белоруссия закрыла языковую проблему и в стране два языка - русский и белорусский - являются государственными.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал оппозиции обратиться в ЦИК для пересчета голосов президентских выборов в стране.