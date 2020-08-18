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У Солнца мог быть "компаньон"

18.08.2020 20:03
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У Солнца мог быть "компаньон"

Ученые полагают, что у нашего Солнца мог быть "спутник", который помог сформировать Солнечную систему. Наличие другой звезда могло бы объяснить облако Оорта и любую возможную Планету 9.

Согласно новому исследованию, у Солнца когда-то мог быть «компаньон», который помог сформировать Солнечную систему, которую мы знаем сегодня. В самом начале наша звезда могла быть частью двойной системы с другой звездой такой же массы. Эта звезда давно исчезла - и, вероятно, находится в другом месте нашей галактики Млечный Путь - но, возможно, оставила свой след в нашей Солнечной системе.

Если это так, это могло бы помочь объяснить образование облака объектов Оорта на краю нашей солнечной системы и могло бы помочь нам понять историю возможной Планеты 9, которая, по мнению некоторых, скрывается невидимой на краю нашего планетарного соседства.

Новая теория опубликована в Astrophysical Journal Letters и предложена учеными из Гарвардского университета, которые утверждают, что теория может быть проверена с помощью будущих телескопов, поскольку история звезды-компаньона будет отмечена в Солнечной системе. Две звезды застряли бы вместе в скоплении рождения Солнца или группе звезд, которые сформировались примерно в одно и то же время из одного и того же плотного облака молекулярного газа.

Ученые говорят, что что-то странное находится на краю нашей солнечной системы. Если бы две звезды были частью двойной системы, это могло бы объяснить, как облако Оорта может быть захвачено из обломков, оставшихся от образования Солнечной системы, утверждает Амир Сирадж, студент Гарварда, который предложил теорию вместе с профессором Гарвардского университета Ави Лоеба.

«Двоичные системы гораздо более эффективны при захвате объектов, чем одиночные звезды», - сказал профессор Леоба. «Если бы облако Оорта сформировалось так, как мы это наблюдаем, это означало бы, что у Солнца действительно был спутник такой же массы, который был потерян до того, как Солнце покинуло свое скопление».

Объекты из облака Оорта далеки, но оказали значительное влияние на жизнь на Земле, включая потенциально доставку воды на нашу планету и уничтожение динозавров. Таким образом, наследие второй давно потерянной звезды все еще может влиять на жизнь на Земле сегодня.

По словам ученых, тот же процесс мог привести к захвату еще неподтвержденной Планеты 9 и предположить, что в аналогичном месте скрываются другие миры.

Ученые надеются, что обсерватория имени Веры С. Рубин, запуск которой ожидается в начале следующего года, поможет наверняка узнать, существует ли Планета 9 и откуда она могла взяться. Это, в свою очередь, может помочь показать, является ли двойная модель более вероятной, чем более традиционная теория о единственной звезде, говорят исследователи, пишет Independent.

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