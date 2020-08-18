У граждан РФ резко вырос объем свободных денег

Рост запасов свободных денежных средств у жителей РФ связан с тем, что в июле 2020 года россияне стали больше экономить для того, чтобы нарастить свои сбережения, которые пришлось потратить из-за пандемии инфекции COVID-19.

В прошлом месяце текущего года у российских граждан резко вырос объем свободных денег и достиг максимума для середины лета за последние несколько лет. Уточняется, что в июле 2020 года рост свободных денег составил 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а за аналогичный период 2019 года – 7,2%. Об этом передает издание РБК со ссылкой на специалистов холдинга "Ромир".

Аналитики компании выяснили, что в июле после оплаты услуг ЖКХ и связи, расходов на транспорт, покупки продуктов и товаров повседневной необходимости у средней семьи, проживающей в России, оставалось около 28 тыс. рублей. Специалисты "Ромира" полагают, что граждане страны могут потратить имеющиеся свободные деньги на приобретение крупных покупок, погашение кредитов, отдых, развлечения, или откладывать эти средства.

Ранее лидер РФ Владимир Путин выразил уверенность, что российская экономика будет расти.