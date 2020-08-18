ВОЗ: коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19

Майкл Райан подчеркнул, что на сегодняшний день жители планеты не достигли того уровня иммунитета, который позволяет остановить распространение вируса.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 18 августа во время брифинга в Женеве сообщил, что коллективный иммунитет не поможет остановить коронавирус нового типа. По его словам, для этих целей мировому сообществу необходимо предпринимать меры, связанные с ограничением распространения COVID-19, пишет РИА Новости.

Напомним, что в начале марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным организации, во всем мире было обнаружено свыше 21,8 млн случаев инфицирования, более 775 тыс. человек скончались от вируса.