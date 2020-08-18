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Владимир Путин спрогнозировал рост экономики России

18.08.2020 16:25
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Владимир Путин спрогнозировал рост экономики России

Президент РФ отметил, что в России сокращение темпов развития экономики будет меньше, чем во многих зарубежных странах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник на встрече с руководителем компании "Роснефть" Игорем Сечиным выразил мнение, что в этом году российская экономика снизится меньше по сравнению с экономикой зарубежных стран, включая европейские государства.

"Посмотрим по результатам года", - заявил глава государства.

Владимир Путин пояснил, что рано или поздно ситуация с ограничением нефтедобычи в рамках договоренностей с ОПЕК+ пройдет. По его словам, восстановление добычи сырья приведет к росту мировой и российской экономики. Президент добавил, что когда пройдет режим ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и спрос на нефть восстановится, тогда России придется ответить на вызов, который будет связан с ростом мировой экономики, пишет ТАСС.

Ранее аналитики ЦБ РФ пришли к выводу, что годовая инфляция в стране достигнет своих пиковых значений к февралю-марту следующего года.

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