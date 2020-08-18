Аксенов ответил на сообщения о введении новых ограничений в Крыму

Сергей Аксенов призвал крымчан соблюдать необходимые меры предосторожности из-за пандемии COVID-19.

Глава полуострова Сергей Аксенов на заседании крымского правительства заявил, что сообщения о приходе второй волны коронавируса осенью 2020 года и о введении в связи с этим нового режима ограничительных мер в Крыму не соответствуют действительности.

"Прошу на слухи не реагировать, что вторая волна, что начнется с сентября закрытие школ, бизнеса", - добавил Аксенов.

По его словам, правительство республики предпринимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить закрытия бизнеса и "ограничений с точки зрения обучения".

Отмечается, что на сегодняшний день на Крымском полуострове выявлено 1820 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них выздоровели 1245 человек, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российских медицинских работников начнут вакцинировать от COVID-19 параллельно с проведением пострегистрационного тестирования препарата против вируса.