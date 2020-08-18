Туры в Турцию для россиян подешевели на 25%

В конце августа путевку на турецкие курорты можно будет купить за 31 тыс. рублей.

В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) сказано, что турецкие власти на конец августа снизили стоимость путевок в Турцию на 25%. Отмечается, что в середине месяца тур в эту страну с заездом на семь ночей с перелетом и системой "все включено" можно было приобрести за 40 тыс. рублей. Сейчас путевка в Турцию обойдется в 31 тыс. рублей, пишет "Вестник АТОР".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года Россия может восстановить международное авиасообщение со многими странами СНГ.