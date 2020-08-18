ЦБ: пик годовой инфляции в России придется на февраль-март 2021 года

В настоящее время инфляция в России составляет 3,4%.

Согласно данным специалистов Банка России, годовая инфляция в России достигнет своих пиковых значений к февралю-марту 2021 года. Об этом рассказал во время общения с журналистами заместитель председателя правления Центробанка Алексей Заботкин. Так, в настоящее время инфляция находится на уровне 3,4%, а к концу года, по мнению экспертов регулятора, показатель увеличится до 3,7-4,2%, пишет ТАСС.

Ранее стали известны доходы ТОР-менеджеров Банка России. Так, за 2019 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заработала 35,9 млн рублей, а заработки ее заместителей Ольги Скоробогатовой, Ксении Юдаевой и Сергея Швецова составили 76,7 млн рублей, 48,4 млн рублей и 47,3 млн рублей соответственно.