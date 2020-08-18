Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
18 АВГ, 15:15 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

18 АВГ, 15:15 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ЦБ: пик годовой инфляции в России придется на февраль-март 2021 года

18.08.2020 11:32
Комментарии
ЦБ: пик годовой инфляции в России придется на февраль-март 2021 года

В настоящее время инфляция в России составляет 3,4%.

Согласно данным специалистов Банка России, годовая инфляция в России достигнет своих пиковых значений к февралю-марту 2021 года. Об этом рассказал во время общения с журналистами заместитель председателя правления Центробанка Алексей Заботкин. Так, в настоящее время инфляция находится на уровне 3,4%, а к концу года, по мнению экспертов регулятора, показатель увеличится до 3,7-4,2%, пишет ТАСС.

Ранее стали известны доходы ТОР-менеджеров Банка России. Так, за 2019 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заработала 35,9 млн рублей, а заработки ее заместителей Ольги Скоробогатовой, Ксении Юдаевой и Сергея Швецова составили 76,7 млн рублей, 48,4 млн рублей и 47,3 млн рублей соответственно.

Комментировать (без регистрации)
Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Экономисты поспорили об угрозе дефолта России в августе

Экономисты поспорили об угрозе дефолта России в августе
Экономика

Россию завалили 800 тоннами 5-тысячных купюр

Россию завалили 800 тоннами 5-тысячных купюр
Экономика

Доллар обрушится уже скоро. США напечатали 2,8 трлн лишних денег

Доллар обрушится уже скоро. США напечатали 2,8 трлн лишних денег
Экономика

ЦБ напечатал 1,8 трлн руб. для россиян в серой экономике

ЦБ напечатал 1,8 трлн руб. для россиян в серой экономике
Экономика

Новости бизнеса

В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию

В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию

Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные

Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные

Узнай, страна!

В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска

В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска

В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»

В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»

Новости дня

14:41 Туры в Турцию для россиян подешевели на 25% Туры в Турцию для россиян подешевели на 25%
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:16 Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов
11:02 За сутки в России отмечено 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России отмечено 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом
10:51 Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса
10:33 Жители семи регионов России имеют иммунитет к COVID-19 более 20% Жители семи регионов России имеют иммунитет к COVID-19 более 20%
10:14 У главы Минэнерго Александра Новака обнаружили коронавирус У главы Минэнерго Александра Новака обнаружили коронавирус
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:58 Названы условия получения выплат на детей до 16 лет в августе Названы условия получения выплат на детей до 16 лет в августе

Узнай, страна!

13:07 В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию В Росстате планируют использовать искусственный интеллект, чтобы рассчитать инфляцию
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:00 Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные Откуда дым дует? В России до конца года могут закрыть все кальянные
17 АВГ, 13:32 В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате
17 АВГ, 13:30 В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска В Кемеровской области открыли первую очередь транспортного обхода города Мариинска
17 АВГ, 13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи» В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
17 АВГ, 12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 АВГ, 11:37 Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность Ученые выяснили, что временный недосып стимулирует предпринимательскую активность
14 АВГ, 16:30 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым? ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?
14 АВГ, 15:16 В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение
14 АВГ, 14:47 В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter