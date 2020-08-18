Болтон: Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов

Выборы нового президента США назначены на 3 ноября.

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, какие шаги может предпринять американский лидер Дональд Трамп перед предстоящими президентскими выборами в Америке. По его словам, одним из таких шагов может стать объявление о выходе США из НАТО. Болтон считает, что это может произойти после проведения встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, во время которой будет объявлено об установлении мира на Корейском полуострове и окончании программы по разработке ядерного оружия, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Белоруссии, назвав ее ужасной и пообещав, что Белый дом будет следить за развитием событий.