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За сутки в России отмечено 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом

18.08.2020 11:02
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За сутки в России отмечено 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом

Всего в России выявлено 932493 зараженных коронавирусной инфекцией.

Медики в России обнаружили 4748 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Из них в Москве отмечено 693 случая заражения за сутки, в Подмосковье - 145, а в Санкт-Петербурге за сутки медики выявили 157 инфицированных коронавирусом.

Общее количество зараженных коронавирусом в России составило 932493 человека, выздоровело 742628, скончалось 15872.

Общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 22 063 527 человек, при этом 14 993 799 человек вылечились от инфекции, а 783 795 скончались.

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За сутки в России зафиксировано 4892 новых случая инфицирования коронавирусом
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