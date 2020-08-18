Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победу одержал действующий лидер страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее он обращался к оппозиции с предложением о пересчете голосов. Однако ему ответили отказом, так как оппозиция настаивает на проведении новых выборов главы государства. Белорусский лидер выразил готовность поддержать идею о новых президентских выборах в стране, но только после того, как будет принята новая Конституция Белоруссии, пишет РИА Новости.

В штабе Виктора Бабарико ответили на заявление Лукашенко. Так, по словам главы штаба Марии Колесниковой, они не слышала о предложении пересчитать голоса. Им ничего такого никто не предлагал. Колесникова отметила, что в настоящее время пересчет голосов невозможен, так как в ЦИК Белоруссии есть процедура уничтожать бюллетени и большая часть из них уже не подлежит восстановлению.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко готов сложить с себя полномочия главы государства, но только после того, как будет принята новая Конституция, проведены выборы местных органов власти и парламента.