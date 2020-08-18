Жители семи регионов России имеют иммунитет к COVID-19 более 20%

Роспотребнадзор рассказал о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в некоторых регионах России у жителей уже начинает формироваться популяционный иммунитет к коронавирусу. Так, по данным проведенного сотрудниками ведомства исследования, иммунитет к коронавирусу имеют более 20% жителей в следующих регионах: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Астраханская, Ленинградская и Тюменская области, пишет РИА Новости.

Справка

Популяционный или коллективный иммунитет представляет собой эффект сопротивления распространению инфекции в некоторой группе людей, часть членов которой имеет личный иммунитет к той или иной инфекции. При высоком проценте популяционного иммунитета происходит защита тех членов популяции, которые наиболее уязвимы к инфекции.