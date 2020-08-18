У главы Минэнерго Александра Новака обнаружили коронавирус

Заболевание протекает бессимптомно.

Стало известно, что глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом. Об это рассказал премьер России Михаил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске. В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что во время рабочей поездки на Дальний Восток тест на коронавирус, взятый у главы ведомства, получил положительный результат. Тем не менее Новак переносит заболевание бессимптомно, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в ближайшее время начнется вакцинация медицинских работников России от коронавируса. Вакцинирование будет проходить параллельно с пострегистрационными тестами вакцины "Спутник V".