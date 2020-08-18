Названы условия получения выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о начислении выплат будет принимать премьер России Михаил Мишустин.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, при каких условиях могут быть назначены новые выплаты на детей. Об этом сенатор заявил в интервью Nation News. По его словам, в бюджете страны денежные средства на подобные выплаты не предусмотрены. Тем не менее он предложил подождать того момента, когда из своей рабочей поездки по Дальнему Востоку вернется премьер-министр России Михаил Мишустин. Только он, по мнению Рязанского, может принять решение о назначении новых выплат или оказании другого вида поддержки семьям с детьми, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что выплаты на несовершеннолетних от 0 до 16 лет назначены родителям почти 28 млн детей.