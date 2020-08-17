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Трамп: ситуация в Белоруссии ужасна

17.08.2020 21:46
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Трамп: ситуация в Белоруссии ужасна

Белый дом будет пристально следить за развитием ситуации в стране.

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ту ситуацию, которая сложилась в Белоруссии. Своем мнение по проблеме он выразил во время брифинга с журналистами, при этом отметив, что администрация президента будет очень пристально наблюдать за тем, что происходит и как развиваются события в стране, пишет РИА Новости. Это первый комментарий американского лидера, касающийся событий в Белоруссии.

Ранее Капитал страны сообщал о том, что Россия и США могут "столкнуться" в Белоруссии. Россия направила военную помощь в страну - колонна военной техники без номеров двинулась из Санкт-Петербурга в Псков. А США экстренно увеличили военный контингент в Польше, которая заявила, что планирует взять под контроль западные регионы Белоруссии в случае кризиса.

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